【期權攻略】陳偉明：排隊沽出股票收息

隨着市場憧憬歐美疫情接近見頂及產油國減產，加上美國極左主義的桑德斯退選，令民主黨選情明朗化，而香港政府亦宣布第二輪抗疫基金及保就業措施，刺激港股在復活節假期前向上突破，並於上周四(9日)高見24,308點。

雖然OPEC及其他產油國達成減產協議，但重點是減產後的供應仍然遠多於疫情影響下的需求，導致油價仍然持續在30美元以下的賤價水平徘徊，令到產油成本較高的美國頁岩油企業重創，增加債務違約風險，因此疫情的發展仍然是市場焦點。

美國新冠肺炎情況仍然嚴峻，最新確診人數急增至超過58萬人，但聯儲局上周四(16日)公布2.3萬億美元救市計劃，連同早前美國國會通過的2.2萬億美元刺激經濟方案，在總數達4.5萬億美元的貨幣及財政政策刺激下，帶動恐慌性拋售後的美股保持強勢反彈。

然而，市場開始關注疫情衝擊企業盈利，限制環球股市進一步的上升空間，預期港股大約24,600點以上沽壓漸現，而短期內仍然繼續窄幅上落格局。策略上傾向在現時偏高位置盡量利用期權策略對沖倉位持股風險。

穩健投資者，可以考慮利用股票期權在持有正股的情況下Short Call 5月份等價期權。這種Covered Call策略可以輕鬆地把沽出股票的價位拉高，即使股票轉跌導致未能成功沽出股票，仍可收取期權金減低持股成本，簡單講便是排隊沽出股票之外，額外收取利息(期權金)的策略。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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