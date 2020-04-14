供應鏈恢復正常　iPhone上月在中國銷售激增4倍

外媒報道，3月份蘋果公司(Apple)旗下iPhone在中國銷量大幅反彈至250萬部，是2月的4倍有多。

巴克萊分析師Tim Long指出，上月iPhone在中國銷量按月大增416%；期內Android手機在中國的市場佔有率降至88%，2月時的佔比為92%。

他表示，預期Apple今年稍後才會推出5G手機，現在以4G力戰華為等同業的5G手機。而Apple已開始在中國展開促銷活動，從幾個電商平台的價格觀察，iPhone的優惠折扣介乎7%至18%之間。

此外，他認為Apple供應鏈已大致恢復正常，新款iPhone SE應該很快上市。不過，他提醒Apple的5G手機將面臨激烈的競爭，以及其他市場的經濟壓力。數據指出，截至3月份的季度，iPhone在中國市場的銷量按年跌4.4%，但略好過他的預期，而對於Apple真正的考驗，將是今年稍後才會推出的5G手機。

根據中國工信部資料顯示，中國3月份手機銷售較2月增長241%，至2,180萬部，不過與去年同期相比仍減少23%。其中5G手機銷售量620萬部，較2月增長161%。

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