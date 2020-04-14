港股格局：陳炳強指仍未回穩　減磅為上！

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，最近港股企穩在兩萬四關樓上，但市場信心始終薄弱，市場對新冠肺炎疫情仍有憂慮，對經濟短時間復甦信心不足，相反對壞消息較為敏感，因此相信現階段環球股市，包括港股仍未能言穩。雖然環球疫情紓緩，對港股有幫助，但預期恒指短期在24,500點阻力不輕，即使能夠突破，26,000點阻力更大，建議投資者趁機適量減磅。

另外，他又指，油組及其他產油國同意在5月1日起減產，減產幅度亦相當大，但對油價的刺激轉瞬即逝。市場仍憂慮原油需求受壓，現階段市場持審慎甚至悲觀態度，油價短期難有大升，若有意博反彈，亦應待紐約期油下試20美元水平支持再考慮。

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