【瑞通推介】騰訊挑戰400元不果　資金即市開淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國企業首季業績，另紐約等6個州一同研究重啟經濟措施。道指隔晚收報23,390點，跌328點或1.3%。

恒指上周四收升329點(或1.3%)，收報24,300點。復活節假期後，恒指周二(14日)早段反覆靠穩，大部分時間於24,300點之上爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四(9日)淨流出逾7,700萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,900萬元，反映投資者看好後市將回升。上周四其牛證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

有調查機構公布，騰訊控股旗下「PUBG Mobile」3月份收入居全球首位，達2.32億美元，按年增長逾3倍。另有券商表示，在疫情期間，用戶將更多的時間花在家中，因此提升旗艦手遊《王者榮耀》的變現能力。騰訊假期前以391.4元的全日高位收市，升1.6%，創1個月高位，但遭北水拋棄，當日淨流出金額約4.2億元，是淨沽出最多港股。該股近日走勢強於大市，已收復各移動平均線，周二早段升勢持續，一度升穿397元，即市留意能否進一步挑戰400元大關。上周四有逾1,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有456萬元淨流入。

瑞聲科技近日發盈警，料首季盈利最多按年跌九成，被多間大行調低目標價或投資評級，但亦有較樂觀的券商預期集團業務或在下半年復甦。該股股價在上周四曾大成交急挫7.7%至38.95元，連穿10天和20天線，其後低位見承接，收市重上40元關，報40.45元，跌4.1%。周二早段跌勢未止，再失40元關，跌約4%，即市留意39元水平的支持力度。上周四分別有917萬和37萬元淨流入其好倉和淡倉。

工信部稱會全力保障重點藥品的生產供應。石藥集團上周四曾漲5.5%至17.14元，收市仍維持4.3%的升幅，報16.94元。由今月低位14.46元計，累升逾17%，已收復10天、20天和250天線。周二早段好淡爭持，暫未能企穩17元。上周四有83萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有29萬元淨流入。

阿里巴巴早前宣布啟動扶助中小企業的「春雷計劃2020」。不過阿里近日股價表現仍受制於大股東軟銀集團有意沽貨影響。該股上周四收升0.8%於191.7元，盤中高位逼近192元，但升幅落後當日大市表現。股份周二早段回勇，升約2%跑贏同業，重上195元，向上阻力留意50天線(約197.7元)。上周四分別有742萬和75萬元淨流出其好倉和淡倉。

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