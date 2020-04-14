新冠肺炎：禁足令帶挈　美國人搶購呢幾樣產品...

新冠肺炎美國疫情嚴峻，公眾繼搶購口罩、消毒液和糧食後，如今最搶手的已由抗疫用品轉為屬非必需品的染髮劑。

美國多州在3月底陸續頒布禁足令，除了糧食店與藥店以外，一些非必要的店舖暫停營業，民眾因此也暫時無法前往髮廊剪髮與剃鬚。零售巨頭沃爾瑪主管Doug McMillon接受外媒訪問時表示，隨着美國民眾留在家中時間日益增加，他們的購物焦點亦有所轉移。因為他們開始需要修剪頭髮與鬍鬚，所以刮鬍刀、染髮劑等產品需求上升。

為了消磨時間尋找娛樂，遊戲和烹飪相關的產品受捧。McMillon指遊戲、拼圖等銷售也有所增加。有調查數據亦稱，美國烘焙酵母銷量在3月最後兩周按年暴增6.4倍及4.5倍。

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