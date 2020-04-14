外匯攻略：澳元連漲7天　升破4.98港元

外幣持續轉強，挪威克朗、澳元及紐元兌美元按日漲1.02%、0.66%及0.61%。瑞典克朗及英鎊亦升0.51%及0.34%。

國際油價止瀉，帶動石油貨幣挪威克朗急升逾1%，報10.21。商品貨幣澳元及紐元亦強勢，當中澳元連升7天，周二高見64.32美仙，每澳元兌4.9863港元。紐元亦連升2天，周二高見61.31美仙，每紐元兌4.7525港元。美匯指數則報99.183，按日微跌0.17%。

此外，人民幣企穩，在岸人民幣兌美元按日微升68點子，報7.0447。離岸人民幣則按日升73點子，報7.0471。日圓牛皮，兌每美元為107.63，按日微升0.13%。每百日圓兌7.20港元。

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