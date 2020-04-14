港元拆息︰1個月續跌至1.59厘
2020年04月14日 11:24
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.96厘，結束兩連跌；1星期升至1.23厘；與樓按相關的1個月續跌至1.59厘，呈五連跌；3個月企1.94厘水平。
14/4/2020
隔夜 0.96310厘
1星期 1.23042厘
2星期 1.30720厘
1個月 1.59625厘
2個月 1.93423厘
3個月 1.94696厘
6個月 1.95143厘
12個月 1.95518厘
9/4/2020
隔夜 0.85786厘
1星期 1.14452厘
2星期 1.25958厘
1個月 1.62667厘
2個月 1.93351厘
3個月 1.94768厘
6個月 1.95304厘
12個月 1.95518厘
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。