【高盛推介】趁低留意小米美團認購證
2020年04月14日 11:39
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(14日)早段走勢明顯落後大市，現下跌約1.4%，報10港元。以過去5個交易日計，小米認購證共有約1,700萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。
近日流入小米認購證的資金留意較價外條款為主，投資者如看好小米，可留意貼價兼高槓桿的認購證(12458)，行使價10.68元，2020年6月23日到期，實際槓桿7.8倍。
另可留意小米購證(20217)，行使價11.94元，2020年7月24日到期，實際槓桿7.3倍，行使價10至12.5元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
另一科技股美團點評同樣落後大市，現跌逾1%，報95.9元。近日資金以流走美團認購證為主，以過去5個交易日計有近1,200萬元流入，周二早段股價明顯落後，即市見資金重回其認購證上。
投資者如看好美團，可留意較貼價的產品，中期高槓桿可留意購證(22273)，，行使價98.85元，2020年6月15日到期，實際槓桿8.9倍，行使價95至105元之間、兩個月期以上、街貨低於20%產品中槓桿最高。
中長期證則可留意美團購證(21474)，行使價102.9元，2020年7月27日到期，實際槓桿7.6倍，行使價95至115元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
高盛其他產品條款：
小米牛證(58727)，收回價9.48元，行使價9.08元，槓桿比率10.2倍。
美團牛證(65793)，收回價88.08元，行使價85.08元，槓桿比率8.5倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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