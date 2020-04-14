【高盛推介】趁低留意小米美團認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(14日)早段走勢明顯落後大市，現下跌約1.4%，報10港元。以過去5個交易日計，小米認購證共有約1,700萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。

另一科技股美團點評同樣落後大市，現跌逾1%，報95.9元。近日資金以流走美團認購證為主，以過去5個交易日計有近1,200萬元流入，周二早段股價明顯落後，即市見資金重回其認購證上。

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