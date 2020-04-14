【專家點評】麥嘉嘉：中國高收益債券具投資價值

復活節假期外圍股市表現普遍向下，雖然油組及其他產油國同意在5月1日起減產，但市場仍然憂慮原油需求受壓，資金轉持避險產品，金價再創逾7年高位。全球主要國家的央行將繼續推出量化寬鬆措施，有利短期金價表現。

本周市場焦點方面，中國國家統計局公布多項最新經濟數據，周二(14日)公布3月份進口、出口及貿易收支；周五(17日)公布首季國內生產總值(GDP)，去年首季內地GDP按年增長為6%，但今年首季經濟大幅轉差，市場現時預期GDP或錄得按年-5.8%的負增長，值得注視。另外，美國周三公布3月份零售銷售數值；周四則有每周首次申領失業救濟人數；摩根大通、美國銀行與高盛在內的六大銀行，將於本星期派發首季財報，為藍籌業績期揭開序幕。

中國貨幣政策上，人行分兩次進行定向降準合共1個百分點，釋放長期資金約4,000億元人民幣。同時，人行事隔12年首次將超額存款準備金利率由0.72厘下調至0.35厘，目的為減輕儲備負擔。此外，人行此前再次下調7天期逆回購操作利率至2.2厘，下調幅度為20個基點，較2月初減幅10個基點為大。反此舉映內地積極為市場提供流動性及降低融資成本。預料本月20日貸款市場報價利率(LPR)跟隨下調機會大。

在內地開展減息通道下，中國10年期國債息率已跌至約2.55厘，但與美國10年期國債息率仍有約1.8厘溢價，中國國債為值得繼續持有的防禦性資產。此外，在低息環境下投資者追逐高收益，在本輪國際市場動盪之中，中國市場表現反而更加穩定，料資金繼續流入內地市場。其中高收益債券仍然有投資價值。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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