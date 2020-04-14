【海外速遞】日本置業專家：121萬港元即買大阪市中心筍盤

新冠肺炎疫情肆虐，連全球盛事東京奧運亦要押後一年舉行；不過，反而造就了置業良機，事關在疫情影響下，不少優質項目以「跳樓價」湧現。

大阪市中央區内本町一個高層戶，實用面積562方呎，外連55方呎露台，叫價1,680萬円(約港幣121萬元)，較同類單位劈價近1,000萬円，料回報達6.07%。Sakura Group創辦人及行政總裁張明珠指，單位坐落大阪市核心地段，區内設施完善，中小學、餐廳及超市一應俱全，而且交通四通八達，徒步至谷町四丁目駅僅3分鐘，距離著名旅遊景點大阪城約1公里。

近日亦有全幢溫泉酒店放售，毗鄰伊豆城崎海岸，依山傍水，距離東京僅2.5小時車程。項目建築面積約8,521方呎，自帶溫泉源泉口，毋須額外繳付權利金；同時連牌照出售，買入即可作酒店營運。張明珠指，一般溫泉酒店售價逾1億円，項目現售7,500萬円(約港幣537萬元)，屬市場罕見。

目前以「經營管理簽證」移居日本，屬芸芸移民方法中較受歡迎的一種。其實日本於2015年放寬外國人在地創業限制，只需500萬円(約港幣36萬元)便可設立公司，透過營運實際業務、具穩定現金流及發展，便可申請移居日本。

其中透過「經營管理簽證」移居沖繩的港人Connie正是成功例子。她先經Sakura Group協助於大阪開設公司，並投資物業收租以確保收入穩定。2018年底，她和丈夫成功在沖繩那霸市尋獲工作及理想居所，展開人生新一頁。目前Connie與朋友在沖繩合資買地建民宿，冀透過同樣方式，協助朋友居留日本。

張明珠提醒，單純買樓收租並不符合申請「經營管理簽證」要求，若要投資旅館、民宿，或取得營運許可後購買酒店，均需親自或擁有營運團隊管理，方可符合要求。她又補充，透過「經營管理簽證」取得永住權，每年不能離開日本逾三個月，每次出國亦不能連續逾兩個月。

大家對更多關於海外置業、移民資訊感興趣，立即click入以下連結聯絡Sakura Japan Property。

或致電 6810 2200

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200