【理財百科】龔成：年輕人唔讀書能發達嗎？

今天談談一個理財個案，探討一下年輕人思考未來的大方向。

問題：本人今年還是在讀中一，想問我們小朋友除了讀書，為未來開路，還有甚麼方法開路？

此個案的重點：

- 在學的中學一年級生

- 已開始思考前途問題

重點目標：

‧ 除讀書外，還有甚麼方法開路？

作者分析：

讀書是大路及較穩陣的方法，當然不是唯一的方法。

首先你要想想，你將來想做甚麼。以你這個年紀，已開始可以想這個問題，你想你的一生怎樣過？你想做甚麼職業？你想成為甚麼？你的夢想是甚麼？

【籌劃未來 必須先了解自己】

可能對你來說，這些問題較難入手，但你可從以下的方向着手協助你思考：

你的興趣、強項、你喜歡讀甚麼、做甚麼、有沒有崇拜的職業？你的偶像是誰？你想做他的職業嗎？

簡單來說，就是了解自己，這並非一個容易的過程，但你終有一天都要想的。若果你不認真想，往往只會無無聊聊地過一生。

當你想到你想做的職業，接下來你便能自己答到你問我的問題。例如你想做銀行家、做企業家、做運動員，你就可以找資料，了解在香港，在這些範疇成功的人，心路歷程是怎樣的。

可能他們中有人是不用讀書，但他卻擁有其他的知識；又或經過比讀書更艱苦的路，所以你要了解現實的情況。

如果你想為未來打算，在這年紀最重要仍是讀書，但在讀學校書本的同時，可同步學習一些你想發展將來職業而要的知識或技能。

【怕辛苦而不讀書是謬誤】

如果你是因為怕辛苦而唔想讀書，我可以話你知，現實中的確有人唔讀書都可以好成功，但他們在現實中經歷的辛苦，肯定比讀書時還多，同埋他們往往擁有某些獨特的技能。

所以，如果你唔肯定自己是否擁有一些技能，令你係社會上較易獲得成功，讀書以獲得社會上基本的入場券，相信是正路的做法。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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