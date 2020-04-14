新股專輯：康方生物科技入場費16343元

中生製藥持有該公司上市前2.15%股權，將攤薄至1.7%。值得留意的是，該公司引入9名基礎投資者，合共認購1.63億美元(約12.71億港元)，相等於公開發售集資上限49.26%。其中5名基投為上市前投資者，包括醫療保健公募基金清池資本、投資基金奧博資本、中國投資公司CRF Investment、資產管理公司AIHC Master Fund及中國創投基金Hankang Biotech，是次透過基礎配售增加投資。

另外，基金富達投資(Fidelity Investments)認購6,500萬美元；投資基金Boyu Capital Opportunities Master Fund、資產管理公司Hudson Bay Master Fund各自認購1,000萬美元，以及中國國有企業結構調整基金認購500萬美元等值股份。

是次集資所得約75%將用於產品研發及商業化；約15%將用於在中國廣州及中山生產及研發設施的建設；約10%將用於公司營運資金。

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