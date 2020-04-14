中國經濟：何濼生料3月防疫及日用品出口大增

中國3月份進出口數字均勝預期，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生指，3月份數字對預估未來進出口表現的參考性低，但坦言今年中國經濟不太差。

中國3月份出口(以人民幣計)按年跌3.5%，預期跌12.8%，他估計是與防疫用品及日用品出口大增有關。他續指，歐美受疫情衝擊，料當地經濟復甦緩慢，所以其他用品的需求會較疫情爆發前減少一大截。

而上月進口升2.4%，亦勝預期跌7%。他估計，3月份進口貨物，是在歐美停擺前付運，實際上停擺對進口的影響將於4月份數字才反映，該月進口數字並不樂觀。

但他指，有信心內地經濟復甦速度快，製造業再次起動，半製成品及原材料進口於4月後會逐漸加快。他估計，中國全年國內生產總值(GDP)增長會徘徊3.5%至5%區間。

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