東風擬購東風雷諾餘下50%股權

經雙方友好協商，簽署不具有約束力的備忘錄，達成初步意向，雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給東風，東風雷諾停止雷諾品牌相關業務活動。公司擬對東風雷諾實施轉型升級，據公司整體戰略布局，致力實現高品質發展和技術，以及商業模式的創新。

公司獲悉，雷諾計劃通過雷諾經銷商網路以及聯盟的協同持續為30萬客戶提供高品質售後服務。

公司又指，正如在易捷特新能源汽車項目上的成功合作，與雷諾決定共同加強跟日產的合作。東風與雷諾並將繼續與日產在新一代發動機方面進行合作，繼續給予東風汽車(公司與日產自動車株式會社的合資公司)柴油發動機許可。未來公司和雷諾將在智能網聯汽車開展創新合作。

由於東風雷諾對於集團的財務貢獻有限，公司認為上述重組事項不會對集團的業務運營或財務狀況造成重大影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200