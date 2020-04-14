【高盛推介】恒指升至3周高位 留意首三高槓桿牛證
2020年04月14日 12:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(14日)早段升勢持續，高開47點之後雖曾一度倒跌，其後再現升勢，重上24,500點以上，是近1個月的高位。
市場繼續關注疫情以及油價發展，另外美股業績期將至亦會是市場另一焦點。
現時市場上恒指熊證的產品選擇充足，各收回區域都有產品選擇，隨着恒指升幅擴大，投資者都轉移留意收回價較遠的產品，例如收回價25,000點以上的熊證，當中可留意恒指熊證(54868)、熊證(54869)及熊證(54524)，都是相近收回價產品中槓桿較高而且低街貨選擇。
熊證54868，收回價25,088點，行使價25,188點，換股比率10,000，槓桿比率25.2倍，相近收回價產品中槓桿較高。
熊證54869，收回價25,238點，行使價25,338點，換股比率10,000，槓桿比率21.3倍，相近收回價產品中槓桿較高、街貨較低。
熊證54524，收回價25,488點，行使價25,588點，換股比率10,000，槓桿比率17.2倍，收回價較。
相反，投資者如看好恒指，現時最貼價的恒指牛證收回價距離恒指現貨近900點差距，所以資金如部署牛證都集中在這批產品上，當中可留意恒指牛證(65876)，收回價23,568點，行使價23,468點，換股比率10,000，槓桿比率24.2倍，市場上三大最高槓桿的牛證之一。
沽證24310，行使價23,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿6.9倍，行使價23,000至24,500點之間、4個月期以上產品中槓桿最高。
沽證25457，行使價21,900點，2020年9月29日到期，實際槓桿7.2倍，資金踴躍流入條款。
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