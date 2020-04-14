【高盛推介】恒指升至3周高位　留意首三高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(14日)早段升勢持續，高開47點之後雖曾一度倒跌，其後再現升勢，重上24,500點以上，是近1個月的高位。

市場繼續關注疫情以及油價發展，另外美股業績期將至亦會是市場另一焦點。

熊證54868，收回價25,088點，行使價25,188點，換股比率10,000，槓桿比率25.2倍，相近收回價產品中槓桿較高。

熊證54869，收回價25,238點，行使價25,338點，換股比率10,000，槓桿比率21.3倍，相近收回價產品中槓桿較高、街貨較低。

熊證54524，收回價25,488點，行使價25,588點，換股比率10,000，槓桿比率17.2倍，收回價較。

沽證24310，行使價23,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿6.9倍，行使價23,000至24,500點之間、4個月期以上產品中槓桿最高。

沽證25457，行使價21,900點，2020年9月29日到期，實際槓桿7.2倍，資金踴躍流入條款。

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