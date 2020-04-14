新冠肺炎：全球首季PC出貨量大跌12%　中國挫三成

美國市場研究機構Gartner發表初步數據顯示，今年首季全球個人電腦(PC)出貨量按年下跌12.3%，至5,160萬部，中止此前連續3個季度增長的勢頭，並為自2013年以來最大跌幅，因新冠肺炎疫情在全球爆發對PC供應及需求均造成打擊。

亞太區的PC出貨量跌幅最為凌厲。數據顯示，亞太區首季PC出貨量錄得27.1%按年跌幅，為Gartner追蹤PC市場表現以來最大的跌幅。Gartner表示，疫情由中國開始，而中國期內貢獻最大的跌幅，因所有企業、政府及消費者活動在2月停頓。與去年同期相比，今年首季中國的PC出貨量下跌逾三成。

Gartner分析師Mikako Kitagawa認為，自中國於1月底首次封關後，2月份PC產量下滑並對物流造成挑戰；因應疫情的封關措施擴展至其他地區，遠程辦公及在線學習等帶來的新需求增加，但PC製造商卻無法跟上。

她又指，首季PC供應商的業績凸顯在經濟不確定性增加之下，企業收緊對PC的開支，尤其是中小型企業，再加上Windows 10的升級高峰期已過，令企業將其IT預算由購買PC轉向策略性業務持續計劃，而企業更傾向保留現金，預期企業和消費者將延長其PC生命周期。

聯想雖然仍能保持「全球一哥」之位，但其首季全球出貨量按年跌3.2%，當中亞太區的出貨量跌幅更達22.6%。惠普首季出貨量按年大跌12.1%，其在所有關鍵地區市場均錄得雙位數的跌幅。

至於戴爾則為PC頭三甲廠商中，唯一在季內錄得出貨量增長的一家，按年升2.2%；除亞太區外，期內戴爾在所有其他地區出貨量均錄得增加，當中尤以美洲地區增長最強勁。

地區表現方面，由於新冠肺炎疫情對美國的影響在首季末才最為明顯，首季美國PC市場按年仍有0.8%的增長；但與前一季度相比，出貨量則急跌30.2%。

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