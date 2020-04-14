【全球攬炒】企業收入受重創　最差情況半數資金枯竭

病毒的爆發重挫全球經濟，企業的現金收入減少，多個行業的資金周轉問題擴散。日本傳媒使用調查分析網站QUICK FactSet數據，對全球約3,400家上市企業的資金周轉情況進行推算發現，如果銷售額減少六成的狀態持續一年，將有半數企業會用盡手頭資金。

根據推算，企業收入減少一成的情況持續3個月，將有9%企業資金枯竭；收入減少3成的情況持續6個月，資金枯竭的企業將增至24%；持續12個月後，資金枯竭的企業將達38%；如果收入減少六成的情況持續1年，將有超過50%的企業資金枯竭。推算乃基於企業並未借新債還舊債。

報道指，日本企業手頭資金較充足，但與海外企業同樣面臨資金減少的情況。據推算，如果收入減少三成的情況持續6個月，將有20%的日本企業用光資金。

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