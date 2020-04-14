金價曾高見1785美元　分析料未升完

外國傳媒報道，金價延續漲勢，觸及逾7年以來最高水平，因為市場擔心新冠病毒大流行將對全球經濟造成毀滅性影響，衝擊企業收益，同時增加對避險資產的需求。

隨着疫情令經濟陷入衰退，促使各地央行推出龐大的刺激計劃，3月曾隨同股市暴跌一同下挫的黃金上演了強勁反彈。不到4周前，紐約期金還在每安士1,400美元，如今已逼近1,800美元。期金一度漲1.3%，至每安士1,785美元，為2012年10月以來最高。期貨與現貨之間的價差仍然較大。

有分析指出，風險偏好轉向謹慎的一邊，由於疫情發展和大規模的印鈔計劃，投資者正逃向黃金這熟悉的避險天堂。

紐約期金今年迄今上漲了17%，與2011年創出的紀錄高位相差不到10%。瑞銀等投銀紛紛上調金價目標，認為貨幣政策放鬆、其他刺激措施，以及實際利率下降，都將支持金價上漲。投資者將關注本周拉開帷幕的財報季，更好地了解企業利潤受打擊的程度，以及本季度的形勢如何。

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