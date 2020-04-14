抗衡華爾街！傳中信證券及中信建投證券研合併
2020年04月14日 14:41
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財經媒體彭博引述消息人士報道，中信證券(06030)、中信建投證券(06066)，以及兩家公司的主要股東中信集團和中央匯金等，正研究將兩家證券公司合併的可能性。這可在中國內地開放金融市場時，強化對全球級大型券商的競爭力。
中信建投証券現報7.08港元，急飆9.94%；中信證券報15.12元，升4.13%。
消息透露，相關討論已匯報給中國證監會與國資委，目前尚處初步討論階段，不肯定會達成合併。
若這兩大證券商合併，將成為市值高達的670億美元(約5,226億港元)的巨型金融機構，甚至超過華爾街大行高盛。
事實上，內地即將開放金融業，迫切需要建立一個規模足以與美國華爾街券商抗衡的投資銀行。
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