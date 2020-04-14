抗衡華爾街！傳中信證券及中信建投證券研合併

中信建投証券現報7.08港元，急飆9.94%；中信證券報15.12元，升4.13%。

消息透露，相關討論已匯報給中國證監會與國資委，目前尚處初步討論階段，不肯定會達成合併。

若這兩大證券商合併，將成為市值高達的670億美元(約5,226億港元)的巨型金融機構，甚至超過華爾街大行高盛。

事實上，內地即將開放金融業，迫切需要建立一個規模足以與美國華爾街券商抗衡的投資銀行。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200