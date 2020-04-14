分析料美元中長期將回軟 人民幣3至6個月或升至6.9

人民幣匯價周二(14日)窄幅上落，在岸人民幣(CNY)現報7.0491兌每美元，按日微跌2點子；離岸人民幣(CNH)則報7.0560，每百港元兌90.46元人民幣。

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘指，未來數月全球經濟數據及公司盈利等數據會「一塌糊塗」，並提振全球避險情緒，令市場對美元需求增加，料人民幣維持區間波動一段時間。由於美元過於氾濫，預計中長期將會回軟，或於未來3至6個月帶動人民幣回升至6.9。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，股債市場外資大規模回流的時機未到，並要視乎歐美經濟重啟後的經濟情況而定，若於5月中下旬復甦進度失色，外資可能會再度減持中國資產。

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