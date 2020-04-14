樓繼偉：全球經濟衰退已成定局　不排除蕭條可能

內地傳媒報道，中國前財政部長樓繼偉出席論壇時表示，全球經濟衰退已成定局，預期不會是V形反彈，有可能是U形，關鍵在於會否出現蕭條。

他認為，不能排除經濟蕭條的可能，相比1930年代，當時生產嚴重過剩，財政和貨幣政策緊縮，為應對經濟大蕭條衝擊展開關稅戰。而現在有兩點不同，一是生產未嚴重過剩，二是財政和貨幣政策方向是擴張的。

不過，他指目前有兩個問題具有較大不確定性，包括疫情持續的時間，以及逆全球化的傾向。疫情目前還難言可控，須待疫苗出現後才能真正控制住。目前保持社交距離的社會管理方式對經濟衝擊很大。另外，無論美國還是歐洲，不少國家基於所謂安全考慮，表態要產業鏈回歸本國，這樣相互之間封鎖等，對各國都無益處。

樓繼偉呼籲，擴張的財政政策應盡快推動落地；中央政治局會議已經決定要適度增加赤字，首先應該是解決財政收入的不足，其次是補貼，目的在於盡可能保就業。

貨幣政策方面，他料美國不太可能實施負利率，因為負利率會造成非常不好的預期，並會陷入流動性陷阱。截至目前為止，沒有看到哪個實行負利率的國家真正走出困境。

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