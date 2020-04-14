濟豐包裝：宅經濟刺激包裝產品需求

他透露，公司旗下工廠於2月10日逐漸復工，並已於2月中旬完全復工。至於原材料供應商亦已在3月復工，目前原材料供應穩定。雖然今年首2個月的產能受疫情影響，積壓的庫存隨各地復工復市，在3月陸續消化，並回到正常水平。銷售亦於3月追落後，及呈現較好的趨勢。

原材料價格方面，鄭指出，農曆新年後基於內地封城、交通限制，造成收集廢紙及運輸困難，價格曾一度上漲，但隨各地解封，價格已於3月逐漸回復正常。公司於農曆新年前囤貨，故對公司沒有太大影響。

至於擴建廠房，他說，山東新廠房能如期在第三季投產，廣東佛山廠房則仍在選址，預期第二季度能確定，並於第三季度動工，明年投產。至於原定去年設立的浙江廠房，因選址問題，現仍在物色，但強調未有放棄在浙江設廠。

公司去年增加新廠，令人員、行政成本等上升。鄭認為，隨廠房數目增加，廠房分母增大，新廠影響會逐步減少。新廠房投產後，產能在1至2年後能穩定，而且新廠比舊廠可接更多訂單。另外，會繼續投入自動化設備。

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