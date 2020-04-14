【大行報告】大摩指騰訊手遊業務仍強勁

騰訊最新升1%至396元。

該行微調騰訊今年首季收入預測，估計收入為1,015億元人民幣(下同)，按年升19%，按季則跌4%，而考慮到疫情的影響，預料集團金融商業服務表現溫和，估計首季按非國際財務報告準則錄純利230.38億元，按年升10%，按季跌10%，首季純利料為235.87億元，按年跌13%，按季升9%。

大摩指出，最新騰訊旗下遊戲《王者榮耀》及《和平精英》均保持強勢，估計首季手遊收入可按年升39%，將較去年第四季增速37%有所上升；同期的線上廣告收入料可按年升15%，主要是微信社交廣告表現增強等；而期內金融商業服務收入料按年升15%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200