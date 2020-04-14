航空空榮辱互見！中國預訂載客量增7%　美銳減27%

財經媒體彭博報道，根據航空資訊平台OAG Aviation Worldwide統計，由4月7日到13日的1周期間，中國的預訂載客量增加7.2%至870萬，美國同期大減27%至820萬；印尼雖然亦跌7.8%至210萬，但日本跌幅達15%。

OAG分析師資深分析師John Grant表示，各國的國內市場表現好過國際市場，目前國內運載量佔全球運載量85%。而中國正以每周1%、約60萬乘客的速度推動東北亞地區復甦，預計5月假期和需求復甦，可進一步帶動東北亞市場。中國的3大航空巨企，即中國國航、南航，以及東航每周報告的運載量都上升。

另外，許多區域市場的運載量已縮至過去標準的15%以下。Grant表示，在今年1月20日時，有790家航空公司計劃營運定期航班，而本周只有590家，降幅達25%。其中，瑞安航空(Ryanair)、易捷(EasyJet)、亞洲航空(AirAsia)、土耳其航空(Turkish Airlines)現時都沒有航班，這些航空公司通常在這個季節的周載量超過100萬人。

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