新冠肺炎：三星Galaxy S20銷量或較預期減半

三星電子新款旗艦智能手機Galaxy S20可謂生不逢時，面對新冠肺炎疫情衝擊，銷售恐怕將成為Galaxy S系列機種史上最差一員。

南韓媒體報道，過往Galaxy S系列機種每年銷量都有約3,500萬部，惟NH投資證券等券商預計，今年S20的銷量恐怕只有2,000萬部。多家券商3月初時估計S20銷量將達3,500萬部以上，目前紛紛大幅下調預估。

市場調查公司Counterpoint Research在S20剛開售時，一度預計銷量將達4,000萬部，如今可能打個五折。S20銷售強差人意，勢打破三星的智能手機業務自2012年維持至今，每年「經營收入100萬億韓圜；經營利潤10萬億韓圜」的佳績。

據報道，S20銷售不振的最大原因就是新冠肺炎疫情，不過亦有不少人認為是因為三星智能手機的競爭力下滑。S20剛開賣時，因疫情擴散，加上南韓三大電信商僅推出低補貼金政策，導致在南韓市場初期銷量較前代機種大減約四成。海外市場方面，也因疫情影響行銷活動受需求。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200