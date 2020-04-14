【全球攬炒】封境措施衝擊　歐洲經濟上半年料雙位數下滑

財經媒體彭博的月度經濟學家調查結果顯示，歐元區經濟今年上半年的下滑幅度將超過10%，其中第二季受到的衝擊料會最大，料下跌8.3%。另外，雖然今年稍後時候經濟增長會有所反彈，但今年全年的國內生產總值(GDP)降幅仍會超過5%。

結果顯示，第二季德國經濟料萎縮7.6%，意大利、西班牙和英國經濟料分別萎縮8.8%、10%和近12%。

國際貨幣基金組織(IMF)早前預計，2020年全球會面臨上世紀1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，今年料將有超過170個國家GDP出現負增長。IMF總裁格奧爾基耶娃又指，若疫情在今年下半年消退，預計世界經濟在2021年「部分復甦」，但前景展望面臨「極大的不確定性」，若病毒大流行持續時間延長，前景可能惡化。

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