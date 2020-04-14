【fb直播】港股市底轉強？
2020年04月14日 16:14
東網電視更多新聞短片
港股延續長假前升勢！美股道指期貨反彈，加上內地出口數據勝預期，帶動恒指周二(14日)反覆向上，一度升逾兩百點，創逾一個月高位，是否意味港股最壞時機已過？
資金湧入焦點股ATM，騰訊(00700)高見397.6元，短期收復400元大關不是夢？阿里巴巴(09988)重上200元亦指日可待？股民低位唔敢撈，現價追貨風險無咁大？至於美團點評(03690)又有冇望變番紅底股？
國際金價升至7年高位，金礦股及黃金相關ETF見追捧！環球經濟尚未又復甦，國際金價仲會有得升？股民家陣追入未算遲？
《東網Money 18》搵嚟中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！