【fb直播】港股市底轉強？

港股延續長假前升勢！美股道指期貨反彈，加上內地出口數據勝預期，帶動恒指周二(14日)反覆向上，一度升逾兩百點，創逾一個月高位，是否意味港股最壞時機已過？

國際金價升至7年高位，金礦股及黃金相關ETF見追捧！環球經濟尚未又復甦，國際金價仲會有得升？股民家陣追入未算遲？

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