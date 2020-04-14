【市後重點睇】金價高企 道期升271點
2020年04月14日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數企99.27，離岸人民幣(CNH)守7.0566，港匯高見7.7512，美元兌日圓處107.69，歐元兌美元報1.0931，英鎊報1.2560。現貨金價高見1,727美元。布油企31.87美元，紐油處22.26美元。道指期貨升271點。
●港股長假期後反覆向上，恒生指數全日收報24,435點，升135點或0.56%。主板成交1,114億港元。https://bit.ly/34wllbk
-萬洲曾瀉近8%，美國廠房爆集體感染
-東風擬購東風雷諾餘下50%股權。
-憧憬行業合併，內地券商股落鑊。
-新股專輯：RIMBACO今起招股，入場費2323元。
●A股快報：三大指數升1至3%，外資淨買入142億人民幣。https://bit.ly/2VuSb8t
●亞洲股市：日股收漲595點，韓澳股齊升逾1%。
●【全球攬炒】
-穆迪料年底全球企業違約率升至10.6%。
-澳洲第2季失業率恐飆至10%。
-印尼：經濟黑暗期，失業人口恐激增290萬。
-發達經濟體次季經濟恐縮35%，勁過08年4倍。
-企業收入受重創，最差情況半數資金枯竭。
●【全球救市】
-IMF向25個成員國立即提供債務減免。
-菲律賓補貼小企薪金，涉78億。
●中國經濟：
-中國3月出口跌3.5%，首季與美國貿易額挫18%。
-何濼生料3月防疫及日用品出口大增。
-林樵基料4至5月出口將持續負增長。
●新冠肺炎：
-禁足令帶挈，美國人搶購呢幾樣產品...
-全球首季PC出貨量大跌12%，中國挫三成。
●抗衡華爾街！傳中信證券及中信建投證券研合併。
●樓繼偉：全球經濟衰退已成定局，不排除蕭條可能。
●分析料美元中長期將回軟，人民幣3至6個月或升至6.9。
●金價曾高見1785美元，分析料未升完。
●供應鏈恢復正常，iPhone上月在中國銷售激增4倍。
●傳軟銀凍結願景基金II期，暫不進行新投資。
●恆大‧珺瓏灣第2期原價加推145伙，入場費353萬元。
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