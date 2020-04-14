【市後重點睇】金價高企　道期升271點

2020年04月14日 16:14
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數企99.27，離岸人民幣(CNH)守7.0566，港匯高見7.7512，美元兌日圓處107.69，歐元兌美元報1.0931，英鎊報1.2560。現貨金價高見1,727美元。布油企31.87美元，紐油處22.26美元。道指期貨升271點。
    ●港股長假期後反覆向上，恒生指數全日收報24,435點，升135點或0.56%。主板成交1,114億港元。https://bit.ly/34wllbk
    -萬洲曾瀉近8%，美國廠房爆集體感染
    -東風擬購東風雷諾餘下50%股權。
    -憧憬行業合併，內地券商股落鑊。
    -新股專輯：RIMBACO今起招股，入場費2323元。
    ●A股快報：三大指數升1至3%，外資淨買入142億人民幣。https://bit.ly/2VuSb8t
    ●亞洲股市：日股收漲595點，韓澳股齊升逾1%。
    ●【全球攬炒】
    -穆迪料年底全球企業違約率升至10.6%。
    -澳洲第2季失業率恐飆至10%。
    -印尼：經濟黑暗期，失業人口恐激增290萬。
    -發達經濟體次季經濟恐縮35%，勁過08年4倍。
    -企業收入受重創，最差情況半數資金枯竭。
    ●【全球救市】
    -IMF向25個成員國立即提供債務減免。
    -菲律賓補貼小企薪金，涉78億。
    ●中國經濟：
    -中國3月出口跌3.5%，首季與美國貿易額挫18%。
    -何濼生料3月防疫及日用品出口大增。
    -林樵基料4至5月出口將持續負增長。
    ●新冠肺炎：
    -禁足令帶挈，美國人搶購呢幾樣產品...
    -全球首季PC出貨量大跌12%，中國挫三成。
    ●抗衡華爾街！傳中信證券及中信建投證券研合併。
    ●樓繼偉：全球經濟衰退已成定局，不排除蕭條可能。
    ●分析料美元中長期將回軟，人民幣3至6個月或升至6.9。
    ●金價曾高見1785美元，分析料未升完。
    ●供應鏈恢復正常，iPhone上月在中國銷售激增4倍。
    ●傳軟銀凍結願景基金II期，暫不進行新投資。
    ●恆大‧珺瓏灣第2期原價加推145伙，入場費353萬元。
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