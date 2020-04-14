【全球攬炒】印度延長全國封城　貝萊德：當地銀行壓力增

印度總理莫迪宣布延長原本周二(14日)屆滿的全國性封城措施至5月3日，分析認為，隨着印度經濟放緩加劇，這削弱了投資者購買該國股票和債券的理由。

印度近年被指有望複製中國的「經濟神話」，但這個亞洲第三大經濟體，截至去年12月的季度經濟增長放緩至4.7%，創6年多來最慢增速，一直唱好印度的投資者最終如夢初醒。

貝萊德亞洲信貸主管Neeraj Seth表示，「印度總體而言，情況稍差一些。」他指出，疫情來襲前印度的經濟已經開始放緩，封鎖和經濟放緩只會給銀行體系帶來更大的壓力。

長期以來，印度的銀行業一直受到諸如大量壞帳之類的問題困擾，這些壞帳已經損害了經濟發展。

Neeraj Seth續稱，經濟增長放緩意味着公司收益將受到損害，並且將打擊股票和某些債券的價格，目前該行對印度信用評級為處於末端的「謹慎」。

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