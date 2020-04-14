逆勢買股信號！美銀調查：基金經理現金比例19年最高

外國傳媒報道，美國銀行公布最新月度基金經理調查顯示，「大戶」持有的現金水平創下「9·11」以來新高。

調查指出，基金4月份現金水平從3月的5.1%升至5.9%，為2001年美國遭受恐怖襲擊以來的最高水平。根據往績，這變化反而觸發了風險資產的「逆勢買入信號」！

當中，高達93%投資者預計，2020年將出現全球經濟衰退，令股票分配創2009年3月以來新低。押注經濟復甦方面，52%基金經理預計U形復甦，22%認為是W形，15%認為是V形。資產負債表方面，79%希望企業增強財務實力，為20年以來最高水平；只有5%希望企業回購股票，為20年以來最低。

至於最大的尾部風險，57%的人認為爆發第二輪疫情是最大的風險，30%的人擔心出現系統性信貸事件。

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