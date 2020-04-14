新冠肺炎：麥樸思指市場未到「絕對底部」　宜保留現金

新冠肺炎疫情恐慌，過去一個月市場大幅波動，美股代表標指由2月19日的歷史高位累跌近19%，投資者正疑感市場是否已見底。不過，有「新興市場之父」之稱的投資名宿麥樸思在接受外國媒體訪問時認為，市場可能尚未觸及「絕對底部」，全球多國實施封鎖措施帶來的影響令人難以置信，從公司收益的角度來看，「事情很糟糕」。

因此，他建議投資者宜保留現金，以便捕捉入市時機，並認為最好還是未雨綢繆，以防經濟再次下滑，不排除可能會見到雙重底部。

周二(14日)起，美國有多家巨企將陸續發表每季業績，包括摩根大通、富國銀行，以及強生，料將反映新冠肺炎疫情對企業造成的影響。有分析師預期，今年首季標指成分股企業業績將下滑10.2%。

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