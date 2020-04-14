【石油大戰】OPEC+達成減產後　誰才是輸家？

幾經波折，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)終於達成減產協議，有分析認為，俄羅斯是這場博弈的大輸家。

日前OPEC+達成了史無前例的減產協議，同意在5月和6月每日減產970萬桶原油，等於全球供應約10%，終止了因沙特及俄羅斯鬧翻而引發的石油價格戰。這也是OPEC+機制成立以來達成的最大規模減產協議，但略低於最初計劃的1,000萬桶的規模。

這場價格戰導致油價崩潰，最終迫使俄羅斯同意在每日1,100萬桶的基礎上減產250萬桶。值得注意的是，這減產份額是3月初曾拒絕配額的4倍多，也超過了沙特上個月被迫減產的數額。

因此，俄羅斯國際事務委員會主任Andrey Kortunov認為，該國3月初選擇與沙特「反面」，是一個戰略性錯誤，目前正為此付出代價。

事實上，疫情於全球迅速蔓延，使這場博弈發生改變。國際油價跌至近20年低位，俄羅斯貨幣盧布大幅貶值，當地央行被迫拋售美元來穩定市場，政府對潛在的經濟損失感到擔憂。報道引述一名俄羅斯高級官員指出，該國拒絕上一份OPEC+協議時，完全低估了疫情對全球經濟造成的破壞性影響。

除了直接經濟損失外，俄羅斯也在全球產油國地位中失去話語權。回顧3年前，俄羅斯與石油輸出國組織達成減產協議，油價上漲，這讓俄羅斯逐漸在全球能源政治中佔據主導地位。

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