中原調低旺角住宅地估值18%　每方呎料9000元

旺角新填地街住宅地早前以低價批出，將於下周五(24日)截標的同區豉油街及上海街交界地皮，估值亦受到影響。

中原地產測量師張競達表示，上述屬市區罕見地皮，料作中小型住宅發展，土地規模較早前售出的同區住宅地大，剪裁開則較容易，發展上更有彈性，相信可吸引中小型發展商入標競投。惟近日樓市氣氛時好時壞，中標財團亦須興建長者鄰舍中心和長者日間護理中心，相信財團出價或會轉趨審慎，故預計每呎樓面地價由原先11,000元，調低約18.2%至9,000元。

資料顯示，該地盤佔地約6,733方呎，可建總樓面最多約60,597方呎，當中包括長者鄰舍中心、長者日間護理中心的政府面積，而住宅面積最高約50,498方呎。以最大樓面計算，地皮估值約5.45億元。

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