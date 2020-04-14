新股專輯：傳康方生物首日孖展逾287億　超購110倍

該公司將於周五(17日)截止招股，每股招股價介乎14.88至16.18元，發售1.59495億股，集資最多25.8億元。每手1,000股，入場費16,343元，預期4月24日首掛。

是次上市引入9名基礎投資者，合共認購1.63億美元(約12.71億港元)，相等於公開發售集資上限49.26%。其中5名基投為上市前投資者，包括醫療保健公募基金清池資本、投資基金奧博資本、中國投資公司CRF Investment、資產管理公司AIHC Master Fund及中國創投基金Hankang Biotech，是次透過基礎配售「加碼」投資。

康方生物主要專注於腫瘤、免疫療法及其他治療領域，目前有逾20個藥物開發項目，其中2個用於治療癌症的藥物分別正處關鍵試驗二期，以及關鍵試驗二期及三期，分別預料最快2021年下半年及2020年中提交新藥申請。截止至2019年12月底止，虧損3.46億元人民幣(下同)，2018年同期則虧損1.54億元；研發開支按年增長91.43%至3.08億元。

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