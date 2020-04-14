另類指標！想知今次史詩式災難幾時見底？可留意南非...

外國傳媒報道，南非央行周二(14日)宣布大幅減息1厘，基準回購利率自5.25厘下調至4.25厘，創歷史新低。央行預計，疫情與「封城」可能導致今年經濟萎縮2至4%。

不過，更值得留意的是南非貨幣蘭特的走勢！根據往績，蘭特急跌往往預示金融市場陷入災難，若之後兌每美元能大幅升值2蘭特，就預示全球股市見底。曾有大行發表報告指出，南非蘭特的走勢與環球金融市場十分相似，2008年、2001年、1998年環球股災前後，蘭特都出現急跌，更值得留意是何時大幅升值！因此，若投資者想觀察投資市場最悲時刻是否已過，不妨多留意蘭特走勢。

圖表顯示，蘭特於2001年12月曾大幅貶值、並創下當時新低，結果在2002年6月兌每美元升值2蘭特左右，美股就在2002年10月見底，見底幅度與6月時差不遠，即當時已進入「打底」階段；2008年10月蘭特又大幅貶值，當時受累環球金融海嘯，結果於2009年1月兌每美元升值2蘭特左右，美股就在2009年3月見底，當時的1月亦是「打底」階段；到了2016年1月，全球憂慮中國經濟前景，蘭特又大幅貶值，結果在2016年4月兌每美元升值2蘭特左右，美股則在同年2月見底，4月確認劣勢已過，並展開「大牛市」升浪。

今次蘭特在2020年4月3日創下歷史新低，兌每美元報19.04，換言之，若蘭特能升穿17水平，才有望見今次全球熊市「打底」或見底。由於目前南非央行大幅減息，蘭特徘徊18水平，或許距離真正見底仍有一段時間。

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