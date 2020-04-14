新冠肺炎：日本支柱工業料面對「千億級」虧損

日本的新冠肺炎疫情有加劇迹象．加上2020年東京奧運延期，有大行認為日本工業支柱的汽車製造商可能面對1,800億日圓(約128億港元)的季度營業虧損，惟反彈速度也可能是逾10年最快。

高盛以Kota Yuzawa為首的分析師表示，一旦疫情接近尾聲，汽車需求就會「相對迅速地恢復」。其中本田汽車今年已大跌約25%，目前的估值具有吸引力。

該行又指，大多數汽車製造商在淨現金和股東權益方面都有足夠的優勢，足以抵禦銷售的急劇下滑，及克服資金周轉困難。

事實上，高盛預計日本主要車企本財年第一季度(4月至6月)的營業虧損可能達到1,800億日圓，但有於車企擁有穩健的資產負債表及中國復甦的樂觀預期，料行業能迅速反彈。

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