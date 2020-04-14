「疫」境自強！股神「軍師」教你怎面對考驗

或許不是每個人都知道芒格(Charlie Munger)是誰，但相信大部分人都認識「股神」巴菲特。芒格就是「股神」多年來的投資夥伴及「軍師」，連巴菲特也敬重萬分。他有甚麼成功金句呢？

●要成功？方法只有一個：勤力

「只有不斷嘗試、保持學習，才能不斷向上流動。絕不要以為自己很聰明，這往往是輸家的想法。」

●專注

「在學校時，老師會教導學生要多元化，多點認識不同事物，但要成功，必須是某方面的專家。」

●生命會給你考驗，要學懂反擊及從中學習

「沒有人一生中沒有風浪，怎樣能令你無堅不摧？就在於你怎樣應對逆境。須知道世界從來都是殘酷的，除了家人外，沒有人會刻意可憐你。若不如意，可以傷心，但不要傷心太久，時間不會等你。」

●不用羨慕他人

「當你覺得別人很聰明時，其實也只是普通人而已，因為能改變世界的人只是極少數，做人不需要妄自菲薄，做自己喜歡的事就可以了。」

●樂觀面對

「人生太多難題了，笑着也要面對，哭着也要面對，為何不選擇樂觀呢？如果遇上不如意的事，不妨想一想著名音樂家莫扎特，他病困交加而英年早逝，你能差過他嗎？」

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