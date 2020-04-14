因應疫情 恒隆建議股東委任股東會主席代投票
2020年04月14日 18:59
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恒隆地產(00101)及恒隆集團(00010)發公告，表示鑑於新型冠狀病毒疫情，以及香港政府採取的防控措施，為保障股東的健康與安全，公司強烈建議股東委任周年大會主席作為其代表，在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席會議。股東毋須親身出席亦可行使投票權。股東周年大會將於4月29日舉行。
公司將於周年大會採取以下預防措施，保障親身出席之股東的健康與安全，包括必須量度體溫及健康申報；股東須於整個會議過程中佩戴自備的口罩；周年大會將作出特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此大會會場只能容納有限數目的股東出席周年大會；以及將不會派發禮品及供應茶點。
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