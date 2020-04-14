因應疫情　恒隆建議股東委任股東會主席代投票

公司將於周年大會採取以下預防措施，保障親身出席之股東的健康與安全，包括必須量度體溫及健康申報；股東須於整個會議過程中佩戴自備的口罩；周年大會將作出特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此大會會場只能容納有限數目的股東出席周年大會；以及將不會派發禮品及供應茶點。

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