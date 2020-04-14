貿戰贏家敵不過疫情！越南首季經濟增長3.82%　10年最慢

外國傳媒報道，越南被視為2019年中美貿易戰「贏家」，惟受疫情重創，今年首季經濟增長僅3.82%，遠低於2019年第4季的6.97%，創10年最低季度增速。

日本綜合研究所副主任研究員塚田雄太表示，越南今年首季經濟增長是遠遜預期。越南政府原本設定2020年增長目標是6.8%，目前明顯出現危機。

分析指出，疫情讓佔越南GDP近一成的旅遊業受很大影響，3月外國旅客只剩44萬人，按年銳減68%，酒店業臨時休業；再者，佔越南近三成出口的美國市場，今年首季對美國出口僅按年增16.2%，比2019年全年增28%急遽收縮。另外，佔越南出口25%的三星電子可能調整生產，亦造成損失。

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