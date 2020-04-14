理財Campus：想「疫」市撈油水？即睇呢3個方法

俄羅斯和石油輸出國組織(OPEC)於3月初就額外減產150萬桶原油的談判破裂，引發「石油大戰」，更一度令紐約期油大冧至每桶19.27美元。雖然近日石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)終達成每日減產970萬桶協議，會議前油價亦已回升至23美元，但價格依然處於極低水平，早前中國便二話不說大舉買入戰略石油儲備。如果散戶都想坐享漁人之利，以下三個門徑可讓你撈夠油水。

●三桶油：中海油主攻上游較貼市

檢視三桶油業務，以中海油業務最簡單，集中上游產業，即勘探、開發及生產，另外亦銷售石油及天然氣。收入來自油氣銷售收入及貿易收入。貿易收入是指把石油及天然氣產品通過外國合作方進行的銷售。

麥氏續指，中海油的勘探與生產業務對公司的整體收入或經營利潤貢獻良多，遠勝另外「兩桶油」。該業務佔整體營利收入為77%，較中石油的4.9%及中石化股份的3.7%為高，其勘探與生產經營利潤佔整體經營利潤的98.8%，較中石油的78.9%及中石化的7.3%多。

中石化的收入主要來自煉油、營銷及分銷、以及進出口貿易業務三部分，其他為勘探及開發及化工。中國石油的收入主要來自煉油、營銷及化工；其次為勘探與生產，該收入佔總收入僅1/4。

另外，中石化去年油氣當量產量為4.58億桶，較中海油的5.06億桶為少。此外，其儲量替代率138.7%亦較中海油的144%為少。儲量替代率是年度增加可採儲量與年產油量的比值，是衡量油田穩產的重要指標。如果大於100%，代表石油儲量的增加大於消耗量，有利油企可持續發展。

●ETF：F三星原油期易蝕差價

麥嘉嘉指，除了F三星原油期，投資者也可選在美國上市的United States Oil Fund LP(美股：USO)，其成交比F三星原油期更大，投資者轉手快。她提醒該ETF屬於炒油入門版，不涉及槓桿，但也應定止蝕及控制注碼。

以上兩ETF是按西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約表現來計價。三星資產運用(香港)指出，F三星原油期並不是根據WTI原油現貨價表現，所以會導致基金資產淨值的表現偏離WTI原油現貨價格。由2016年4月28日至今年4月6日，F三星原油期累計回報為負55.7%，而WTI原油現貨價累計回報為負43.34%，絕對誤差為12.36%。

香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民指出，買期油ETF蝕差價，因涉及期貨操作，基金價格會計及手續費及每日轉倉費等交易成本，導致跟不足油價。另外，最近油價狂跌時，市場普遍覺得油價太低不合理，令期貨期限結構改變，遠期期貨價格較近月的貴很多，「因為ETF要keep住沽近月期貨，再買遠月期貨，或導致平賣貴買。」

●期貨、期權：可買升跌 具槓桿效應

近日沙特與俄羅斯的石油大戰熄火，但在新冠肺炎疫情肆虐下，全球石油需求估計仍持續受壓。

道富環球市場高級多元資產策略師Ben Jones接受訪問時直指，如果各國繼續封城，且產油國不能達成大額減產協議，油價在未來3至4個月可能跌至單位數。他更斷言，油價不可能在未來6至9個月升見每桶40美元，因全球運輸活動需要一段長時間才回復正常，而全球運輸活動所需的原油佔整體原油需求一半，所以原油需求量也需要很長時間才回復正常水平。他另擔心，在職人士適應了在家工作的工作模式，令未來運輸活動減少，對油價構成威脅。

若投資者認為油價未喘定，以上的好倉投資工具不適合你的話，就要考慮一下可買升及買跌的期貨及期權產品。倫敦布蘭特期油及紐約期油價格都是國際油價重要指標。CME旗下的NYMEX WTI(輕質原油期貨)(代號：CL)是活躍的商品期貨。以CL期貨價格25.1美元為例，每張合約等於1,000桶石油，即每張合約值25,100美元，入場費(又稱開倉按金)為9,240美元。每點10美元，若價格升50點，就會賺500美元。但若價格跌85點或以上，即相當於850美元，維持按金的8,400美元就會跌穿(9,240美元-850美元)，屆時就會被追孖展(即補倉)。若不盡法補倉，證券商可自行強制平倉以控制風險。

蔡嘉民看好油價中線向上，建議做沽出認沽期權，如沽出6月到期，行使價30美元的認沽期權，只要期權價格不跌穿行使價，就可收取逾5美元期權金。如果結算價剛好跌至25美元，虧損將完全被期權金抵銷。但如果結算價跌穿25美元，每1點1,000美元，最多跌到零，即輸2萬美元。他續說，「油價橫行或者慢升就Short PUT好啲，但大升就期貨賺多啲。」

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