新盤UPDATES：發展商促銷貨尾　部分高價售出

新盤開售潮延遲啟動，發展商把握市場空檔，爭相促銷各區樓盤尚餘單位，加推單位銷情不俗，部分更錄高價及大額交投。

●御半山II期加推20伙本周六起發售

成交紀錄冊顯示，該盤於剛過去的復活節長假沽出18伙，屬期內一手盤銷量最多，平均呎價約1.64萬元，項目開盤至今累沽332伙，佔可售單位約91%，套現逾21億元。

●恆大‧珺瓏灣第2期原價加推145伙 入場費353萬元

屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期周二(14日)加推全新第2號價單，原價推出145伙，折實售價由353萬至567萬港元，並同步發出新銷售安排，落實於4月18日以先到先得方式發售。

是次繼續提供多項置業優惠，包括提供最高14%折扣優惠，87伙折實低於500萬元，同時設最高9成靈活第一按揭計劃，以及買家無論選擇90天、270天或建築期付款辦法，只須於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%，餘下之95%款項，將在選用之付款計劃到期日一併清繳即可，務求為買家提供更富彈性付款辦法。

●逸瓏灣8本月暫沽10伙 吸金超過1億

●WEST PARK高層戶呎售23168元再創新高

●The Carmel洋房2836萬元沽出

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