新盤UPDATES：發展商促銷貨尾 部分高價售出
2020年04月14日 20:14
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新盤開售潮延遲啟動，發展商把握市場空檔，爭相促銷各區樓盤尚餘單位，加推單位銷情不俗，部分更錄高價及大額交投。
●御半山II期加推20伙本周六起發售
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期近期銷情加快，剛再發出新銷售安排，落實本周六(4月18日)起加推20伙發售，折實平均呎價15,968港元，最低呎價由14,108元起。
成交紀錄冊顯示，該盤於剛過去的復活節長假沽出18伙，屬期內一手盤銷量最多，平均呎價約1.64萬元，項目開盤至今累沽332伙，佔可售單位約91%，套現逾21億元。
●恆大‧珺瓏灣第2期原價加推145伙 入場費353萬元
屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期周二(14日)加推全新第2號價單，原價推出145伙，折實售價由353萬至567萬港元，並同步發出新銷售安排，落實於4月18日以先到先得方式發售。
是次繼續提供多項置業優惠，包括提供最高14%折扣優惠，87伙折實低於500萬元，同時設最高9成靈活第一按揭計劃，以及買家無論選擇90天、270天或建築期付款辦法，只須於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%，餘下之95%款項，將在選用之付款計劃到期日一併清繳即可，務求為買家提供更富彈性付款辦法。
●逸瓏灣8本月暫沽10伙 吸金超過1億
信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，剛再連沽2伙，其中3A座G樓A單位，以1,298.2萬元售出，呎價17,426元。而3A座2樓C室，成交價1,070.93萬元，呎價13,854元。項目本月至今已沽出10伙，套現超過1億元。
●WEST PARK高層戶呎售23168元再創新高
興勝創建(00896)旗下長沙灣WEST PARK，剛連環售出2伙，其中23樓A單位，實用面積339方呎，成交價逾785.4萬元，呎價23,168元再創項目新高紀錄。而15樓B單位則以913.9萬元獲承接，呎價18,538元。
●The Carmel洋房2836萬元沽出
永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel剛售出82號洋房，實用面積1,740方呎，花園面積365方呎，天台270方呎，成交價2,836.2萬元，呎價1.63萬元。
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