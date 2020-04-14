【供樓注意】傳大型銀行上調H按息率定價

消息指，近日有大型銀行調升拆息按揭計劃(H按)息率定價，範圍由H加1.23厘至1.3厘，加至H加1.25厘至1.3厘，不過封頂利率仍維持2.5厘水平。部分銀行亦將現金回贈由1.5%減至1%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，受經濟不穩拖累，今年年初銀行對按揭批審已轉趨保守。近半年受社會事件及新冠肺炎疫情影響，樓價隨之回落，部分銀行亦因應風險增加調整按揭計劃優惠，包括收緊H按息率以及現金回贈等。

曹氏認為，聯儲局兩度減息及推行量化寬鬆，加上香港金管局兩次調低逆周期緩衝資本共1.5%，以及下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放近萬億元貸款空間措施，估計未來港元拆息或繼續向下，並回落至1厘以下水平，可望帶動H按按息下跌。

受惠於減價樓盤帶動，近日十大屋苑成交增多，曹氏相信，待疫情過後，樓按成交將會保持平穩。在用家主導的情況下，預料選用高成數按揭的比例將會繼續增加。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200