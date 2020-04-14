【近百年再現大蕭條】IMF估全球今年經濟萎縮3%　香港更衰

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望》報告估計，2020年全球GDP增速為「-3%」，有別於之前預期增長3.3%，為1930年代「大蕭條」以來最糟糕，並遠差過2008年金融海嘯時期的萎縮0.1%；2021年全球經濟增長料5.8%，較1月預測的3.4%增長高出2.4個百分點，為1980年以來最好，惟僅是「局部復甦」，並非全球一同增長。

該機構警告，由於疫情存在極大的不確定性，如果持續到第3季，2020年全球產量可能再減少3%。2020年和2021年全球GDP累計損失可能達到9萬億美元(約70萬億港元)，超過德國和日本GDP的總和。

其中，IMF預計美國經濟在2020年將收縮5.9%，1月預測為增長2%，2021年則增長4.7%；預計歐元區經濟在2020年將收縮7.5%，2021年則增長4.7%，與美國一致；預計日本經濟將收縮5.2%，到2021年則增長3%；中國是少數2020年仍有增長的國家，料1.2%左右，明年更達9.2%。

「亞洲四小龍」方面，台灣今年料縮4%，明年則可望回升到3.5%；南韓今、明年經濟增長預期分別為-1.2%、3.4%，新加坡分別為-3.5%、3%，香港則是-4.8%與3.9%。

IMF首席經濟學家戈皮納特表示，預計明年債務將大幅增加，惟隨着經濟復甦，債務水平將趨於穩定。就目前而言，向窮國提供債務減免非常重要。他特別提到，中國經濟正在復甦。

事實上，IMF總裁格奧爾基耶娃上周四(9日)已事先張揚，預計2020年全球會面臨上世紀1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，將有超過170個國家GDP出現負增長，在發展中國家暴露在供需衝擊、金融環境收緊，以及債務不可持續問題的風險下，呼籲暫停要求最貧窮國家償還債務。與此同時，理事會已批准將緊急基金規模增加一倍，達到1,000億美元。

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