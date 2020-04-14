特朗普經濟賭注　能否重啟取決於這方面...

財經媒體彭博報道，美國總統特朗普盡快重啟經濟活動的願望能否實現，取決於迄今為止尚未取得的一個突破，就是：大幅提高病毒檢測能力，從而防止疫情捲土重來。

特朗普急於結束對經濟構成重壓的封鎖措施。他周一(13日)宣布，對是否復工復產，他享有完全的決定權，而一些法律專家和議員則對此提出異議，不少州長也結成聯盟，開始另行制定計劃。

特朗普將於周二(14日)宣布，組建一個醫生和商業人士的理事會，就復工復產問題向他提供建議；短短一個多月前，強勁的經濟表現是特朗普尋求連任的最大籌碼。

不過，有充分信號表明，如果匆忙行事，可能跌入陷阱：如果過早取消保持社交距離的措施，將導致新一輪疫情爆發，引發進一步的經濟損害。美國政府高級醫學專家表示，封鎖舉措已穩定了美國的感染率。

避免出現第二輪疫情和更多患者死亡的關鍵，在於強大的檢測系統，讓公共衛生部門官員可以迅速找到新的疫情爆發點，並在病毒進一步傳播之前進行控制。

明尼阿波利斯明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm上周接受採訪時說：「我們必須要能非常小心地關注這種病毒，掌握傳染情況是否增加的證據，從而能夠重新實施封鎖。未來20個月，我們可能需要採取幾次這樣的行動，目前我們沒有計劃。」

特朗普也承認，擔心如果爆發第二輪疫情，將不得不重新封鎖經濟。「我當然希望不會這樣，但這的確實讓我擔憂。」

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