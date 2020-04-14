樓價UPDATES：業主劈價吸客　各區交投稍為向上

二手業主劈價吸客，各區交投稍為向上，將軍澳緻藍天累劈290萬元港沽出，將軍澳4日錄約59宗二手買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座低層G室，實用面積594方呎，開價999萬元，減價約5%，獲買家以953萬元買入，實用呎價約16,044元，折合建築面積呎價約11,017元，原業主於2008年11月以345萬購入，持貨12年，按買入價計算，獲利約608萬元。

●柴灣杏花邨38座高層2室，實用面積535方呎，亨海景，獲東區換樓用家承接，原業主於2月放盤時開價約938萬元，最近亦降至約918萬元，議價後終以約900萬元成交，實用呎價約16,822元。

●筲箕灣柏匯中層B室，實用面積210方呎，開放式間隔，獲外區買家以465萬元買入，實用呎價約22,143元，原業主於2015年8月以459.5萬購入，持貨5年，帳面升值1.2%，獲利約5.5萬元。

●鰂魚涌康景花園連錄得2宗成交，其中C座中層2室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價760萬元，放盤1星期，最終減60萬元以700萬元易手，實用呎價15,801元，新買家屬外區上車客，原業主於2006年9月以207萬元買入單位。

●鰂魚涌太古城4月至今錄得6宗成交，日前漢宮閣中層A室，實用面積723方呎，套三房間隔，4月初放盤叫價1,480萬元，最終累減50萬元，以1,430萬元易手，實用呎價19,779元，原業主於2016年5月以980萬元買入，一直作自住用途，持貨4年，帳面獲利450萬元，單位升值46%。

●西環南里EIGHT SOUTH LANE中層C室，實用面積約304方呎，一房間隔，去年11月開始放盤，至近日以720萬元沽出，實用呎價約23,684元，較銀行估價700萬元高20萬元或2.9%，原業主於2014年8月以約608.1萬元購入，持貨逾5年，現轉手帳面獲利約111.9萬元，物業升值約18%。

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九龍區

●將軍澳緻藍天1座右翼低層A室，實用面積約817方呎，套三房連士多房間隔，望海景，2018年7月初開始放售，叫價1,360萬元，及後減價至1,100萬元，最終於日前以1,070萬元易手，累積減價達290萬元或21%，實用呎價約13,097元，原業主約於2015年4月以約761.3萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約308.7萬元，物業升值約41%。

●將軍澳於復活節4天長假期間錄約59宗二手成交，包括將軍澳中心2座高層H室，實用面積465方呎，兩房間隔，議價後以約808萬元易手，實用呎價17,376元，原業主於2012年3月以400萬元入市，持貨8年，現轉手帳面獲利408萬元離場，單位期內升值102%。

●九龍啟德1號(II)第3座中低層B室，實用面積約561方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約10個月，開價1,300萬元，經議價後減價132萬元或約10.2%，最終以1,168萬元沽出，實用呎價約20,820元，原業主於2017年1月以約891.9萬元購入，持貨3年，現轉手帳面獲利約276.1萬元，物業升值約31%。

●馬頭角迎豐低層L室，實用面積257方呎，採一房設計，最初開價520萬元，放盤僅1星期，最終減價至505萬元成交，成交價低於現時市場同類放盤約5%，實用呎價19,650元，新買家為外區客，原業主於2015年以358萬元買入，持貨5年，現轉手帳面獲利147萬元離場，單位升值41%。

●西南九龍匯璽1B座中層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，2月以1,000萬元放售，直至近日以820萬元交吉易主，減價180萬元或約18%，實用呎價約23,429元，原業主於2017年3月以約636.9萬元買入，剛滿SSD現沽貨帳面獲利約183.1萬元，單位升值約29%。

●長沙灣西九四小龍本月至今暫錄14宗成交，其中7宗於復活節4天假期促成，包括泓景臺1座高層B室，實用面積667方呎，上月中放盤開價1,350萬元，現降價80萬元，最新以1,270萬元易手，實用呎價19,040元。

●長沙灣昇悅居本月暫錄3宗成交，其中1座高層D室，實用面積491方呎，屬兩房間隔，原先叫價880萬元，因應市況下調4%，以845萬元成交，實用呎價約17,210元，原業主於2011年7月斥資約460萬元購得，是次轉手帳面獲利約385萬元，升值約84%。

●長沙灣昇悅居3座高層E室，兩房間隔，實用面積約460方呎，以850萬元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約820萬元成交，實用呎價約17,826元，新買家為首置客，睇樓三次後入市，原業主於2010年1月以約315萬元購入單位，是次轉售帳面賺約 505萬元，物業升值約1.6倍。

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新界區

●東涌東堤灣畔2座高層G室，實用面積547方呎，兩房間隔，原叫價695萬元，於復活節假期間以660萬元沽出，實用呎價12,066元，新買家為用家，目標購入港鐵站附近的兩房單位，預算600萬至650萬元，難得見上址新放盤，買家特意前往睇樓，隨即洽購，增加預算入市。

●青衣區4天假期共錄得4宗成交，區內翠怡花園錄得本月首宗成交，單位為2座中層D室，實用面積501方呎，三房間隔，叫價780萬元，減價54萬元，以726萬元成交，實用呎價14,491元，新買家為換樓客。

●屯門麗寶大廈特色戶，實用面積248方呎，區內客鍾情單位連天台，業主亦有400元的議價空間，租客遂便決定以8,200元即睇即租，實用呎租33.1元，如以該屋苑同類型單位銀行估價約387萬作計算，租金回報率達2.5厘。

●屯門大興花園2期5座中層A室，實用面積544方呎，兩房兩廳設計，減價5.2萬元，獲區內首置客以589.8萬元購入自用，實用呎價為10,842元，原業主於1996年以約158.4萬購入，是次轉手帳面獲利約高達431.4萬，單位升值逾2倍易手。

●屯門大興花園1期2座低層F室，實用面積394方呎，兩房間隔，叫價460萬元，稍低於市價，甫放盤立即吸引年輕上車客睇樓洽購，放盤短短5小時，火速減至435萬元成交，實用呎價11,041元，較市價低約5%，原業主於1989年11月以40.02萬元一手買入單位，持貨逾30年，帳面獲利394.98萬元，單位期內升值近10倍。

●元朗區4天長假期共錄26宗二手買賣，元朗Grand YOHO連環錄得3宗，包括9座極高層D室，實用面積519方呎，兩房間隔，叫價838萬元，議價後以830萬元成交，實用呎價15,992元，原業主於2016年9月以785.5萬元一手買入單位，現轉售單位，帳面獲利44.5萬元或6%。

●上水天巒4月暫錄約3宗租賃成交，最新錄納沙泰爾雙號屋，實用面積1,660方呎，三房連三套房間隔，月租叫價約48,000元，議價後以44,000元租出，實用呎租26.5元，原業主則於2010年以2,313萬元購入，是次租出單位可享約2.3厘租金回報。

●大埔康樂園第26街雙號屋，實用面積1,628方呎，開價約3,600萬元，日前議價後以3,300萬元沽，實用呎價20,270元，新買家為外區客，購入單位打算自住，原業主於2014年以2368萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面獲利約932萬元離場，單位升值約39.4%。

●沙田玖瓏山日瓏閣1座高層E室，實用面積1,011方呎，套三房連工人房間隔，議價後以1,300萬元沽出，實用呎價12,859元，新買家為用家，原業主則於2014年以1,188萬元購入，持貨約6年，是次沽出單位帳面獲利約112萬元，單位升值約9.4%。

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