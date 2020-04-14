夜市UPDATES：美股飆逾600點　港股夜期企穩24500水平

市場預期「慘不忍睹」的美企首季業績期展開，惟美股早段升勢凌厲，主要受憧憬疫情回落帶動，道指一度飆逾600點，目前報23,974點，升584點或2.50%；標指報2,832點，升71點或2.58%；納指報8,447點，升254點或3.11%。俗稱「恐慌指數」的VIX指數自3月初以來首次跌破40，跌幅達7%，反映市場恐慌情緒大大消減。

港股期指夜市受外圍帶動，目前報24,527點，升119點，高水92點。歐股則個別發展，英股跌0.59%；法股升1.1%；德股升1.67%。

美國疫情趨於緩和，多州已着手制定重新開放計劃，但當下市場更關注的是公司業績，因為這為投資者提供了初步判斷疫情如何影響企業界的依據。據Refinitiv的數據，分析師預計標指成分股公司今年第一季度的收益按年下降10.2%，但有意見指出分析師幾乎沒有把握來評估企業在疫情爆發初期的表現。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)發布新一期《世界經濟展望》，預計今年全球經濟將萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。就此，七大工業國(G7)財長及央行官員表示，正努力解決這場疫情危機造成的全球經濟衝擊，並為新興市場和發展中國家提供支持，承諾將繼續致力使用「所有可用的政策工具」來實現強勁、可持續、平衡和包容的增長。

商品方面，即使產油國達成減產協議，但周二油價繼續下跌，紐約期油跌4%至21.42美元；布蘭特期油跌逾2%至31.05美元；現貨金價則升至每安士1,740美元水平，再創2012年11月以來新高。瑞銀等投資銀行紛紛上調金價目標，認為貨幣政策放鬆、其他刺激措施，以及實際利率下降，都將支持金價上漲。

後市方面，有「新興市場之父」之稱的投資名宿麥樸思在接受外國媒體訪問時認為，市場可能尚未觸及「絕對底部」，全球多國實施封鎖措施帶來的影響令人難以置信，從公司收益的角度來看，「事情很糟糕」。

因此，他建議投資者宜保留現金，以便捕捉入市時機，並認為最好還是未雨綢繆，以防經濟再次下滑，不排除可能會見到雙重底部。

【21:30】憧憬新冠肺炎疫情好轉，經濟活動有望恢復，美股周二早段反彈，道指高開470點，報23,861點，納指漲173點，至8,365點。

事實上，投資者亦注視陸續出爐的企業業績。富達國際調查顯示，150位受訪分析員估計，如果疫情導致整年全球經濟受到影響，他們追蹤的企業全年純利將倒退44%，倘經濟於下半年復甦，盈利則僅跌27%。

最新業績方面，摩根大通首季純利倒退69%，至28.7億美元(約224億港元)，創逾六年新低，每股賺78美仙，遠遜預期的2.16美元，主要是為壞帳撥備82.9億美元，至少10年最多，並較市場估計高逾倍。

摩通上季收入跌至282.5億美元，亦差過預期，但股票和債券交易收入則升至破紀錄72.3億美元。行政總裁戴蒙表示，由於出現嚴重衰退的機會很大，故需增加信貸撥備。摩通股價早段報101.15美元，漲3.01%。

富國銀行上季純利按年急跌89%，至6.53億美元，每股純利僅1美仙，遠差過市場估計33美仙及去年同期1.2美元。該行上季為貸款撥備40億美元，是去年同期近5倍，股價早段報32.08美元，升2.07%。

道指成分股強生上季純利急升54.6%至58億美元，每股賺2.3美元，收入升3.3%至206.9億美元，皆勝預期，主要是疫情下，消費者搶購非處方藥物。不過，強生下調全年收入預測至介乎792億至822億美元，股價早段報144.83美元，升3.62%。

另外，網絡電視Netflix再獲券商唱好，高見398.04美元，升0.33%，自3月低位漲逾30%。Imperial Capital稱，對Netflix本月稍後公布的業績愈益樂觀，因為它是少數沒有受疫情太大打擊的股份，又認為迪士尼加入競爭，迫使Netflix減價的憂慮已大致消除。美銀亦調升Netflix目標價，由426美元調高至460美元。

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