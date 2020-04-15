東方日報B1：金融經濟死寂　疫市顛覆環球產業結構

新冠肺炎疫情在全球大流行的背景下，世界經濟及金融市場均遭受巨大衝擊，今年恐陷大蕭條以來最嚴重衰退。全球貿易萎縮程度將超過2008年金融海嘯時水平，航空業冰封，奢侈品業陷入現代史上最惡劣時期，股市危在旦夕！

●航空業今年收入恐失2.4萬億

世界貿易組織的年度《全球貿易數據與展望》報告預測，在史無前例的新冠肺炎疫情影響下，今年全球貿易最悲觀將縮水達32%，縮水幅度可能超過2008年金融海嘯時的水平！

事實上，隨着疫情由亞洲蔓延至歐美等地後，不但重擊國際間的貿易，全球旅遊需求更瞬間冰封。國際航空運輸協會(IATA)周二警告，今年全球航空業的收入損失，恐由三月時所估計的2,520億美元，提高至3,140億美元(約2.45萬億港元)。

今次疫情令航空公司正面對危機，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，今次疫情爆發為航空業收入帶來的壓力超「沙士」時，尤其對於更加依賴客運的航空公司而言，至於旅遊需求何時反彈、反彈力度多大，則取決於疫情的持續時間。

他表示，航空公司處於較被動位置，現時收入停擺，惟仍存在支出壓力，故裁員、減薪的消息料會繼續出現。航空公司面對的流動性危機，只能靠政府及銀行貸款等幫助，亦視乎本身的債務結構。他指，中國、南韓、印度及印尼的航空公司利息覆蓋率僅介乎1至4倍，還息能力較其他地區低，較需要政府財政支持。

一眾航空公司陷困境，IATA早前亦指，除非獲政府打救，否則將有2,500萬個航空業相關的工作崗位面臨生存危機。目前全球近60間航空公司已宣布全線停航，其餘公司亦大削運力，跌幅高達96%。

因此，業界開始「密集式」爆發減薪裁員潮，包括挪威航空3月裁約7,300人，加拿大航空早前需臨時解僱1.65萬名員工。大韓航空早前亦宣布旗下1.9萬名員工，將有七成自本月起強制放假，最長達半年，高層亦需減薪50%，直至情況轉好。

香港的情況亦不容樂觀，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空（00293）早前公布，國泰航空及國泰港龍於四及五月削減九成六的客運網絡運力。旗下廉航香港快運更自3月23日起至4月底暫停所有航班營運。此外，公司管理層亦需減薪，並安排員工放無薪假。而於3月初，英國廉航Flybe宣告破產，為疫症爆發後首間倒閉的航空公司。

●奢侈品市場重災 行業史上最惡劣

新冠肺炎疫情恐令全球經濟陷急劇衰退，數據顯示，經濟增長放緩速度已超過之前數輪經濟危機早期，2月全球經濟萎縮了0.1%，3月更縮了0.5%，料4月會進一步惡化。

全球經濟嚴重衰退下，消費者勢率先縮減非必要開支，奢侈品行業肯定最受打擊，當中又以鐘錶業影響最深，有分析員指瑞士六至七成鐘錶廠正陷入半停頓狀態。

顧問公司Bain & Co報告指，除超市和藥房外，疫情衝擊零售業幾乎每一個角落，當中以奢侈品業最傷，估計今年個人奢侈品市場將萎縮15至35%。券商Bernstein指出，今年上半年會是奢侈品業「現代史上最惡劣」時期。美國高級百貨公司Neiman Marcus及Nordstrom開始在旗下網上平台減價促銷。

富瑞分析員Flavio Cereda更形容，今次疫情對奢侈品行業的衝擊，猶如「九一一」恐襲、2003年「沙士」，以及2008至2009年金融海嘯的混合體。他估計最差情況下，即大部分店舖在整個夏天關閉，將導致業界收入損失31%，相當於900億至1,000億歐元，約是金融海嘯的5倍，一些中小型品牌將會結業。

據瑞士鐘錶業聯會數字顯示，當地2月份鐘錶出口按年跌9.2%，至15.97億瑞郎，當中對香港出口減少42%至僅1.426億瑞郎。外界估計，隨着疫情蔓延全球各地，3月份數字勢出現插水式跌幅。

由於疫情嚴峻，今年多個鐘錶展取消，擾亂當地錶廠的市場推廣活動，相信疫情過後一段日子仍受影響。勞力士及姊妹品牌帝舵錶近日便宣布無限期押後2020年新錶發布，而勞力士於瑞士所有廠房已在上月17日起停工。

投資公司Alphavalue指出，屬於名牌集中地的歐洲，當中大部分國家已封關，限制外出活動的防疫措施，使街道及機場空空如也，鐘錶商收入勢受到重創。該行分析員又相信，瑞士鐘錶主要市場的香港在疫情過後，示威活動可能重燃，故對鐘錶商的前景更加審慎。

事實上，經營寶璣(Breguet)及浪琴錶的Swatch，股價曾分別自今年高位下跌46%，而擁有江詩丹頓、卡地亞母公司的瑞士歷峰集團(Richemont)，股價亦自高位回落最多45%。

●央行放水稍沖起 股市醞釀終極一跌

為應對如此惡劣情況，各國央行早已紛紛採取極端措施來支撐經濟增長，以及穩住金融市場，七國集團(G7)央行基本上都實施或重啟了大規模的資產購買，3月資產購買規模接近1.4萬億美元，為2009年4月高峰值2,700億美元的近5倍！

央行「放水」為股市帶來的可能只是一陣短暫亢奮，環球分析員已向投資者發出警告，直指港股、美股危在旦夕！而最近港股及美股的反彈純屬「回光返照」，兩地股市即將出現終極一跌。

美股著名分析師、高盛首席美股策略師David Kostin亦指，美股尚未見底，料標指將跌至2,000點，即較目前有近28%跌幅。

輝立資產管理董事黃瑋傑指，港股與美股同樣未跌夠，估計恒指於9月將跌穿二萬點，即較現水平低約18%。若以上述恒指下跌約18%及推算整體港股也平均下跌18%計算，港股市值則蒸發6.9萬億港元。

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