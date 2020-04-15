【專家點評】疫市如何應對財務危機？

受國際貿易關係緊張及社會亂局的影響，本港經濟由去年下半年起已見疲弱。最近新冠肺炎疫情蔓延令情況雪上加霜，香港經濟所受的打擊可能較2003年「沙士」時期還要嚴重。面對如斯經濟逆境，香港會計師公會建議企業及個人都要做好準備，減低陷入財困的風險。

未來數月各行各業或會有不少公司被迫結業，員工或遭裁員而失業，有可能陷入財政危機。打工仔在此形勢下更要了解在《僱傭條例》下享有的權利及保障。

若個人未能如期償還銀行債務(包括信用卡欠款)，應盡早與銀行商討，銀行通常願意以債務重整安排來解決。債務重整亦可避免欠債人因破產而影響個人信貸紀錄。

一些非政府組織(例如明愛及東華三院等)有提供債務輔導服務，為受債務困擾的人士提供財務問題諮詢、個案輔導、債務處理方法等資訊及協助。

面對難以負擔的債務，除了市場上各種債務寬免計劃之外，個人在申請破產之前，亦可以考慮選擇「個人自願安排」，能夠避免破產程序所帶來的若干後果。

企業若因短期現金流壓力而有還款困難，第一步應與其貸款銀行商談。許多銀行已表明願意與客戶商討，並可按情況調整還款安排。政府最近推出的防疫抗疫基金及百分百擔保特惠貸款等紓困措施，希望有助商界渡過難關，合資格的行業及企業可考慮申領。

企業重整是解決公司財困的方案之一。如果企業在可維持業務的情況下無法償債，董事及企業東主應盡早諮詢重整及破產管理專業人士，遵守其法定責任，例如按時支付工資、備存帳目及紀錄等，避免觸犯法例。若公司因嚴重財困而需破產，董事在知悉公司無力償債下仍賒帳營運，可能負上個人責任。

若真的別無他法，企業及個人應進行法定清盤及個人破產程序。破產為無力償債人士提供重生機會，但須注意宣告破產所帶來的後果，而破產人在未獲解除破產令前亦須遵守若干限制。

特別要留意的是，一些財務中介機構可能建議使用「非正式」的債務重整安排，當中通常涉及以新貸款來償還現有債務。實際上這類安排可能只會令債務人延遲破產，但最終背負更多債務。債務人訂立此類安排前須考慮清楚。

本港公營及私營界別均有經驗豐富的重整及破產專業人員，公會建議有需要人士應諮詢有關人員的意見。

公會的重整及破產管理專項學會特地編製了《應對財務危機》小冊子，整合重要資訊並為企業及個人提供建議。小冊子中英文版本已上載公會網站，以供公眾參考。

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