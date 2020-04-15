大健：金融從業員宜未雨綢繆

筆者借這個機會提提大家，交了稅沒有？若果你的薪俸稅、個人入息稅和利得稅的繳稅期限是今年四至六月期間，你的交稅期限會自動順延三個月，並毋須作出任何申請。幸好，這項措施剛好在我打算交稅之際推出。

新冠肺炎疫情已經爆發了幾個月，目前香港的金融從業員在入息上所受的影響料不大。雖然不少金融機構的運作都需要有一定程度的調整，但總不是完全停頓，暫時仍需要人手維持營運。不過，在金融業各個範疇都不難聽到有從業員反映做不了多少生意。

坦白而言，對於自己的工作沒有受到即時影響，未見被要求減薪或放無薪假，真的感到恩惠。在金融業的行家都未至於手停口停，但也不能忘記未雨綢繆。早前與朋友談到香港樓市前景，談到何時是入市機會。

樓市我不懂分析，或者我比較悲觀，眼下旅遊、飲食和零售等行業均受到衝擊，我認為，疫情過後還會有一段蕭條期，總會波及金融業和銀行業。在此刻買入「磚頭」？捱過低谷、保得住飯碗才去想吧。

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