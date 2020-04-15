陳樂怡：業績期近 板塊表現勢更分化
2020年04月15日 00:21
東網電視更多新聞短片
內地3月進出口勝預期，港股周二升135點至24,435點。國指升36點至9,847點。大市成交為1,115億元。長實(01113)走高3.8%，為表現最佳藍籌。物業管理股表現強勢，再現破頂潮。保利置業(06049)急升7.7%，雅生活(03319)漲4.7%。線上醫療股續受捧，平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)升5.1至6.8%。
油組與俄羅斯等國合作減產，協議分3階段進行，首階段最快在5至6月實行，每日減產970萬桶原油，相當於全球每日供應量一成，油價先升後回。整體減產幅度，仍不足以抵銷原油需求20至30%的降幅，加上美國取態含糊，難以推動油價強力反彈。不過，油組願與俄羅斯合作減產，對油價在低位有一定支持，預期短期於20至30美元區間反覆。在原油需求前景不明朗的情況下，石油股自三月起經過一輪反彈後，現水平的吸引力不高。
展望後市，得益於市場對歐美疫情受控的預期，帶動港股近期走勢向好，恒指支持位上移至23,800點。不過，恒指由年內低位的21,139點反彈3,296點，港股超賣的情況已明顯紓緩。一方面經濟需要一段時間才會慢慢復甦。另一方面港股進入季績期，板塊之間表現差異將會更明顯，預期資金集中流入盈利前景清晰的股份，如科技、醫藥及物管等。此外，本周將有較多經濟數據公布，如內地首季GDP、零售銷售及工業生產等，將反映疫情的影響，料會是市場焦點。
個股方面，藍光嘉寶(02606)受惠於在管建築面積按年上升18%，以及整體業務毛利率上升3個百份點，集團2019年盈利按年急升48%。此外，雖然集團於去年10月上市，但全年派息比率仍達31%。展望未來，集團訂下進取的擴張計劃，將透過併購等手段，擴充在管建築面積。事實上，藍光嘉寶上市後持有近20億元人民幣淨現金，將有利集團進行併購。預期未來盈利將可維持30至40%年率增長。現價預期市盈率13倍，估值吸引，目標價睇52元，跌穿42元宜止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！