陳樂怡：業績期近 板塊表現勢更分化

油組與俄羅斯等國合作減產，協議分3階段進行，首階段最快在5至6月實行，每日減產970萬桶原油，相當於全球每日供應量一成，油價先升後回。整體減產幅度，仍不足以抵銷原油需求20至30%的降幅，加上美國取態含糊，難以推動油價強力反彈。不過，油組願與俄羅斯合作減產，對油價在低位有一定支持，預期短期於20至30美元區間反覆。在原油需求前景不明朗的情況下，石油股自三月起經過一輪反彈後，現水平的吸引力不高。

展望後市，得益於市場對歐美疫情受控的預期，帶動港股近期走勢向好，恒指支持位上移至23,800點。不過，恒指由年內低位的21,139點反彈3,296點，港股超賣的情況已明顯紓緩。一方面經濟需要一段時間才會慢慢復甦。另一方面港股進入季績期，板塊之間表現差異將會更明顯，預期資金集中流入盈利前景清晰的股份，如科技、醫藥及物管等。此外，本周將有較多經濟數據公布，如內地首季GDP、零售銷售及工業生產等，將反映疫情的影響，料會是市場焦點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

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